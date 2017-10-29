“Darbelerin esas kaynağı cehalettir”

15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi 26 ülkeden 187 entelketüelin katılımıyla sürüyor. Moderatör Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Akın Demirci, İslami Azat Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sayed Reza Eftekhari, Ekonomist Donaldo Rafael Armenta Escorcia, Dakka Üniversitesi’nden Sayed Rashed Hasan Chowdury, “Darbeler Deneyimleri” konulu konferansta kendi ülkelerindeki darbeler hakkında önemli bilgiler sundu. Kolombiyalı Ekonomist Donaldo Rafael Armenta Escorcia, Türkiye’nin büyük bir geçmişe sahip olduğunu ve gençlere bu geçmişi iyi öğrenmeleri gerektiğini tavsiye ederek, ”Ülkemde çeteler ilk önce eğitimcileri öldürüyor. Çünkü neslimizin cahil olmasını, eğitilmemesini istiyor” dedi.

KOLOMBİYA’DAKİ DARBELER SIK YAŞANIR

Ekonomist Donaldo Rafael Armenta Escorcia, darbelerin Latin Amerika ülkelerindeki vatandaşları nasıl etkilediğini düşünenlere cevap vererek, ”Kolombiya’yı düşünelim. İyi bilinir aslında dünya çapında. Bu iyi görünmenin arkasında Kolombiya’daki darbeler sıklıkla yaşanan bir olgudur. Biz şeytanlar deriz ve onlar kendilerini lider olarak görür. O kişiler toplumların hafızasında her zaman kötü olarak kalmıştır. O adamların özü yalanlardır. İnsanların tarihteki bu geçmişleri iyi okuması lazım” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMDE ÖĞRETMENLERİ ÖLDÜRÜYORLAR

Ekonomist Donaldo Rafael Armenta Escorcia, Türkiye’nin çok büyük ve özel bir geçmişi olduğunu dile getirerek, ”Bence Türkiye’deki vatandaşların da bu büyük geçmişi iyi bilmesi gerekir. Pablo Escobar kendi halkı için güzel imkanlar verdi ama aynı zamanda can alıyordu. Yani can alan birini alkışlamalı mıyız? Darbe de bundan farklı mıdır peki? Ben Müslümanım. Allah’ın Hz. Muhammed’e öğrettiği ilk şey ‘oku’dur. Gençlere de tavsiyem de okumalarıdır. Latin Amerika’daki insanlar bu cahillikten kaybetti. Hakikati öğrenebildiğiniz zaman darbeleri de önleyebiliriz. Benim ülkemde bu kötü insanlar bir köyü rahatça basıp, insanları öldürebiliyor. Özellikle de öğretmenleri, eğiticileri öldürüyor. Çünkü halkın bilinçlenmesini istemiyorlar’’ dedi.

GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN İSLAMİYET ŞART

Dakka Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Sayed Rashed Hasan Chowdury,

güzel bir dünyanın varlığının inancın rolü ve İslamiyet’in varlığı olmadan düşünülemeyeceğini aktararak, ”Batı ülkelerine baktığımız zaman çelişkili ilişkiler yaşamaktadırlar. Arap dünyasında baktığımızda ise barış çok önemlidir. Günlük hayatımızda 5 vakit namaz kılıp Allah’ın huzuruna geçeriz. Ama Müslüman ülkelerin birlik sağlaması konusunda yaşadığı sıkıntılar vardır” şeklinde konuştu

ORTADOĞUDA ERDOĞAN’IN ROLÜ

Türkiye’nin Ortadoğu’ya barış getirmek istediğini aktaran Chowdury, ”Yapılan konferanslarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri, yaptığı Ortadoğu ziyaretleri desteklerin başında oldu. Katar’a uygulanan ambargo sırasında da büyük rol oynamıştır Erdoğan. Benim ülkemde kimi saldırılar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sesini yükselten liderlerin başındadır” dedi. İran İslami Azat Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sayed Reza Eftekhari ise darbe önleme kuramları ve uluslararası hukuk ve İslami yönetişimine uygulanması konusunda bilgiler surdu.