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Darıca Ağız ve Diş Sağlığı'na yeni başhekim

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Darıca Ağız ve Diş Sağlığı'na yeni başhekim
Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Başhekim Dt. Eray Ünaldı yeni görevine başladı.

19 Temmuz itibarı ile göreve başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dt. Eray Ünaldı için Başhekimlik makamında devir teslim töreni yapıldı. Törene;  Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney,Tıbbi Hzmetler Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. M. Coşkun Güler, Mali Hizmetler Başkanı Mustafa Tekin, İlimiz Hastane Başhekimleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi idari kadrosu katılım sağladı.
 
DARICA'YA YENİ YATIRIMLAR
Devir teslim töreninde konuşma yapan Genel Sekreter Op. Dr. Şenol Ergüney; “Bu yeni atamanın hem Darıca ilçemize hem de Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğimiz gibi Darıca İlçemiz giderek önemi artan, son zamanlarda özellikle Körfez geçiş köprüsünün yapılmasıyla ve bilişim vadisi yatırımlarıyla her geçen gün önemi artan bir ilçemiz. Giderek önem kazanan bölgemizde sürekli yatırım alan ve bununla birlikte sağlık hizmetinin sürekli artış gösterdiği merkezimizde Türkiye’deki toplam birkaç tane olan AĞIZ TOMOGRAFİSİ cihazı bulunmaktadır.  Bölgemizde ilkleri başarmış merkezimizde bir kaç yıldır sayın Musa Yöney başhekim olarak hizmet vermekteydi. Gerçekten başarılı çalışmalara imza atan bir arkadaşımıza verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz.

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BU BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ
Bu bir bayrak değişimi, bayrak yarışı, bir gün herkes görevini bir başka birine devredecek.  Devrederken de hem yükümlülüklerini hem başarı dileklerini iletmiş oluyor. Şu anda bayrağı Eray arkadaşımız devralacak. Dr. Eray Ünaldı kendisi uzun süredir bölgede emeği geçmiş, ağız ve diş sağlığı merkezimizin kuruluşundan itibaren gece gündüz çalışmış kendisini sevdirmiş ve takdir ettiğimiz, Sağlık Bakanlığı misyon ve politikalarını en iyi şekilde sahiplenmiş, bir arkadaşımız.  Kendisini şu an çok ağır bir yük bekliyor. Çünkü önümüzdeki aylarda yeni bir inşaat başlayacak ve burada yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olacak. Bunun projelendirilmesi, inşaat yapımı, içeriğinin donatılması ve sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde olması oldukça yoğun ve zor bir süreç gerektiriyor. Bu görevi genç, dinamik arkadaşımızın en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Çok güzel bir çalışma ekibi var. Çalışma ortamı da çok güzel. Gece gündüz uyumadan görevini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. İlçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ
Görevi devir teslim alan Başhekim Dt. Eray Ünaldı; “Bana verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden elimden geldiği kadar çalışacağım. 2009 yılından itibaren burada görev yapmaktayım.  Genel sekreterimizin uygun görmesiyle başhekim olarak atandım. Sağlık merkezimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım.  Darıca ADSM, bulunduğu konum itibariyle Darıca, Gebze,  Çayırova ve Dilovası olmak üzere ayrıca İstanbul’a yakınlığı sebebiyle bir milyona yakın kişiye hitap ediyor. Taşıdığımız sorumluluğun büyüklüğünün farkındayız. Üstesinden kalkacağıma ve hizmetleri daha üst noktalara taşıyacağıma  inanıyorum.  Allah utandırmasın. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.
 
Dt. Eray Ünaldı Kimdir?
1985 yılında Karabük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Karabük’te tamamladı. 2008 yılında Samsun 19 Mayıs Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında Darıca Ağız ve Diş Sağlığı atandı. 9 yıldır Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş hekimi olarak çalışan Ünaldı; Evli ve 1 çocuk babasıdır.
 

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