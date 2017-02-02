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Darıca Belediye Başkanı Karabacak projeleri denetledi

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Darıca Belediye Başkanı Karabacak projeleri denetledi
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçede yapımı devam eden projeleri denetledi.

İskoliye Mektebi ve Tekel Binası Restorasyon Uygulama Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Karabacak, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 2015 yılının son aylarında yapımına başlanan projenin önemli bir bölümünün tamamlandığını ifade eden Karabacak, ağustos ayında projenin tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti. 

Karabacak, daha sonra askeri alanın yan tarafında inşası devam eden sosyal tesisleri ziyaret etti. Belediyesi olarak "uygun fiyat, kaliteli hizmet" anlayışıyla hizmet veren sosyal tesislere yaz aylarında bir yenisinin daha ekleneceğini söyleyen Karabacak, "Yaz aylarına girmeden halkın hizmetine sunacağımız yeni sosyal tesislerimiz, diğer tesislerimiz gibi şehrimize değer katacak. Halkımızın boş vakitlerini geçirebileceği bu tür tesisleri daha da artırarak, özellikle sahil kesimlerini dört mevsim halkımızın kullandığı alanlar haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Osmangazi Mahallesi'nde devam eden parke serim çalışmalarını yerinde denetleyen Karabacak, kış olmasına rağmen, Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Özellikle halkın taleplerini de dikkate alarak, acil müdahale gerektiren noktalarda tadilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış aylarında asfalt üretilmediğinden dolayı ara verdiğimiz asfalt serim çalışmalarımız mart ayından itibaren devam edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Bayramoğlu Balyanoz Koyu Projesi çalışmalarını gezen Karabacak, Piri Reis ve Emek mahallelerinde ikamet eden vatandaşların yürüme mesafesindeki Balyanoz Koyu Projesi'nin, Bayramoğlu sahillerine değer katacağını sözlerine ekledi.

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