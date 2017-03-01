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Darıca Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

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Darıca Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Belediye Meclis Salonunda Başkan Şükrü Karabacak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra önergeler okundu. 

Suriye'nin El-Bab kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim ile Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan’ın ismi Kazım Karabekir ve Bağlarbaşı mahallelerinde yapılacak konak, park ve spor alanlarına verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Diğer bir gündem maddesinde de Avrupa Karate Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye’ye üst üste beşinci defa Avrupa Şampiyonluğunu getiren milli karateci Eray Şamdan’a 10, 21 Yaş altı Bayanlar Takım Kata’da Avrupa ikincisi olarak gümüş alan Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel’e 5, antrenörlere ise toplam 10 cumhuriyet altını verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Önergelerin ardından görüşülen 4 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi. 

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