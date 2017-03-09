  • BIST 89.003
  • Altın 145,906
  • Dolar 3,7655
  • Euro 3,9834
  • Kocaeli 12 °C

Darıca Belediyesi’nden "Kararım Evet" film yarışması

»
Darıca Belediyesi’nden "Kararım Evet" film yarışması
Darıca Belediyesince, gençlerin halk oylamasına katılımını arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen, "Kararım Evet" temalı ödüllü kısa film yarışması başladı.

Yarışmaya 15-25 yaş arasındaki gençler, cep telefonlarından çekecekleri video ile 31 Mart tarihine kadar katılabilecek.

Yarışma çerçevesinde sözlü bir ifade, slogan, şarkı, türkü, rap veya özgün bir konseptle 40 saniyeyi geçmeyecek şekilde, halk oylamasında "Kararım Evet" kısa filmini çekerek, 0535 930 68 30 numaralı Watsapp hattına gönderecek.

Yarışmada birinci seçilen kısa filme 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmada 4'üncüden itibaren 10'uncuya kadar dereceye girenler biner lira ödül kazanacak.

Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yarışmayı,16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasına gençlerin ilgisini arttırmak için düzenlediklerini söyledi.

Anayasa değişikliği ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren halk oylaması öncesi gençler arasında farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Karabacak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da tanka, tüfeğe karşı duran genç nesillerimiz inanıyorum ki, 16 Nisan’da da sandıklara koşarak görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. 31 Mart tarihine kadar devam edecek olan yarışmada cep telefonlarınızdan çekeceğiniz sözlü bir ifade, slogan, şarkı, türkü, rap veya özgün bir konseptle "Kararım Evet" kısa film yarışmasına katılabilirsiniz. Şimdiden yarışmaya katılacak bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu yarışmadan çok farklı konseptlerde, çok güzel eserler ortaya çıkacaktır.”

Bu haber toplam 172 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte müşteriye hakaret etmenin cezası09 Mart 2017 Perşembe 15:06
  • Bugün başlıyor! Hızla düşecek09 Mart 2017 Perşembe 14:54
  • Başkan Üzülmez, Reis filmini hemşehrileriyle birlikte izledi09 Mart 2017 Perşembe 14:34
  • Başiskele Belediyesi, yardıma muhtaçlar için hayır çarşısı kurdu09 Mart 2017 Perşembe 14:31
  • Tek kadın terzi oda başkanına plaket09 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • İzmit'te toplu taşıma hatlarında güzergah değişikliği09 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Mahmut Tuncer, Şanlıurfalılar gününde sahne alacak09 Mart 2017 Perşembe 12:21
  • Kartepe Kanal Park Projesinde yollar açılıyor09 Mart 2017 Perşembe 11:07
  • İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı09 Mart 2017 Perşembe 11:07
  • İzmit'te gazeteciler bisikletlerine kavuştu09 Mart 2017 Perşembe 11:06
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti