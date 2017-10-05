Darıca Belediyesi'nin 2018 bütçesi onaylandı
Darıca Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında görüşülen 2018 bütçesi, 185 milyon lira olarak kabul edildi.
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Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı meclis toplantısında, 2018 yılı performans programı ve bütçesi ele alındı.
Karabacak, bütçeyle ilgili yaptığı sunumda, 2018 yılında projelerin hayata geçirilmesi için bir miktar borçlanacaklarını söyledi.
Darıca Belediyesi 2018 yılı bütçesi meclis üyelerinin oylarıyla 185 milyon lira olarak kabul edildi.
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Etiketler : Darıca Belediyesi, bütçe, Şükrü Karabacak
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