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Darıca didik didik arandı

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Darıca didik didik arandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Darıca'da gerçekleştirilen 'Güven ve Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne takviye olarak; İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çayırova ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Gıda ve Tarım ile Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşan 14 ayrı grup, halinde toplam 172 personel ile sabit yol arama, kontrol noktalarında ve umuma açık yerlerde 'Güven ve Huzur' operasyonu yapıldı.

8 KİŞİ YAKALANDI

Kimlik kontolü yapılan 1408 şahıstan, aralarında basit yaralama tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık ve markaların korunması hakkında kanuna muhalefet suçlarından aranan toplam 8 şahıs yakalandı. Seyir halinde ve sabit yol uygulamasında yapılan kontrollerde satışa hazır halde 225 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar maddeleri ile 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirilerek adli tahkikata başlandı.

4 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kontrol edilen 153 iş yerinden 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesinden, 1 dernek lokaline derneğin ruhsat lokali olmadığından, 2 şahsa ise kapalı alanda sigara içmekten dolayı idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi. Ayrıca Sabit yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan 306 araçtan 39 araç sürücüsüne 24.201 TL idari para cezası uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi.

Kerim YAVUZ

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