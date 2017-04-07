Darıca Farabi’de 1. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde 1. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Darıca Kaymakamı Ömer Kahraman, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. M. Coşkun Güler, Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hikmet Yaşar, Hastane Yönetici-İdarecileri ve çalışan personeller katılım gösterdi.

Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç tarafından edilen dualarla açılışın gerçekleştiği programda açılış konuşması gerçekleştiren Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney; “ Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği olarak, son 1,5 yıl içerisinde başlatmış olduğumuz nitelikli çalışmaların bir yenisini daha Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş, modern günümüz koşullarına göre üstün özelliklerle hizmet verecek 1. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz ilçe halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenlere ve çalışan personellere teşekkür ediyorum”dedi.

Darıca ilçesi ve bölge ilçeler için önem arz eden 1. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin vatandaşlarımıza kazandırılmasından memnuniyetini ifade eden Darıca Kaymakamı Ömer Kahraman, “Eğitim ve Araştırma Hastanesi olma yolunda olan hastanemiz her geçen gün kendine değer katmaya devam ediyor. Yapılan bu güzel çalışmalardan Genel Sekreterlik ve Hastane Başhekimliliğine teşekkür ediyorum”dedi.

Toplam 57 Yoğun Bakım Yatağı Darıca’da Hizmet Veriyor

Toplamda 53 yoğun bakım yatağı ile hizmet veren Darıca Farabi Devlet Hastanesi, gerçekleştirilen törenle açılan 1. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte Yoğun Bakım sayısını 57’ye çıkardı. 1. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakımda, solunum desteğine ihtiyaç duyan bebeklerin bakımı, kan değişimi, sarılık (fototerapi) tedavisi, yeni doğan ve sağlık sorunu olan tüm bebeklerin kuvözde her türlü bakım ve tedavileri yapılacak.

Açılışın ardından gezilen çocuk kan alma ve çocuk müşahede alanları, her yaşta hastaya uygun alanların oluşturulması bakımından takdir topladı. Personel motivasyonunu arttırmaya yönelik olarak yapılan personel meşguliyet odasında verilen ikramların ardından program sonlandı.

Çocuk Kan Alma 11 Yatakla Hizmet Veriyor

Çocuk müşahede 11 yatakla günlük ortalama 50 hastaya hizmet vermektedir. Çocuk hastaların daha rahat ortamda hizmet almaları için müşahede odasında televizyon ve oyuncaklar mevcuttur. Hekimlerimiz polikliniklere gelen ve müşahede gereken tüm çocuk hastalarımızın tedavilerini düzenleyerek bu alana yönlendirmektedir.

Çocuk kan alma 2016 Aralık ayında hizmete girmiştir. 15 yaş altı çoukların kan alma işlemleri burada yapılmaktadır. Bu bölüm, çocukların yetişkin kan alma bölümünde kalabalıktan ajite olmaları, işleyişi yavaşlatmaları ve yetişkin bölümde yığılmaya neden olması aynı zamanda yaş gruplarına uygun bir ortam hazırlıyarak daha rahat kan verebilmelerini sağlamak amacı ile açılmış olup günlük ortalama 15 yaş altı 100 çocuk hastadan kan alımı yapılmaktadır. Çocuk kan alma bölümünde iki adet kan alma koltuğu ve bir adet de sedyede kan alımı yapılmaktadır.

Temel Hedef; Çalışan Memnuniyeti

Gün içerisinde hastanede yapılan bir başka açılış ise, çalışan personellerin kaliteli ve konforlu bir ortamda personel motivasyonunu artırması amacıyla oluşturulmuş, küçük toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği, kitap okuyup TV izleyebileceği, bilgi paylaşımında bulunabileceği ayrıca satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerin yer aldığı Personel Meşguliyet Odası Genel Sekreterimiz ve Darıca Kaymakamımızın katılımıyla hizmete açılmıştır.

