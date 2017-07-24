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Darıca G.B, Kızılcahamam yolcusu

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Darıca G.B, Kızılcahamam yolcusu
3.Lig temsilcilerimizden Darıca G.B. 10 Temmuz’da başladığı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Cumartesi günü ikinci etap çalışmalarına başlayan Sarı-Yeşilliler 2 Ağustos’a kadar kendi tesislerinde idman yapacak. Bir günlük iznin ardından Sarı-Yeşilliler 4 Ağustos’ta sezon başı hazırlık kampı için Kızılcahamam’a gidecek. Çam Otel’de konaklayacak ekibimizin kampı 10 gün sürecek. Burada 4 hazırlık maçı oynanması planlanıyor.

2 ÜÇ 3 TAKVİYE DAHA YAPILACAK

İlk maçın programı netleşti. Darıca G.B 6 Ağustos Pazar günü Fatih Akyel’in çalıştırdığı Nazilli Belediye ile karşılaşacak. Diğer maçların programının kısa süreçte netleşmesi bekleniyor. Çorum Belediye’den Emrullah, Pazarspor’dan Hacı Şükrü, Erzurum Büyükşehir’den Mehmet, Tepecikspor’dan Ömer Yalçın ve Halil’i renklerine bağlayan Sarı-Yeşilli ekibin iki veya üç transfer daha yapacağı belirtildi.

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