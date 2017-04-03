Darıca G.B, Play-Off’u bekliyor

3.Lig 3.grupta zirve mücadelesi veren Darıca G.B geçen hafta takipçisi Diyarbakırspor’u evinde 4-0 yenerek hem ilk maçın rövanşını acı bir şekilde almış, hem de başarılı gidişini sürdürmüştü.

İkili averajla birlikte liderin 7 puan gerisinde bulunan Sarı-Yeşilli ekibimizin şampiyonluk şansı yok denecek kadar az. Play-Off’a odaklanan temsilcimiz normal sezondaki son 4 maçı en az kayıpla geçirmek istiyor. Darıca G.B bu hafta Tarsus deplasmanına gidecek, sonra evinde Bayrampaşa ile oynayacak. 12 Bingöl ile dışarıda oynanacak maçın ardından içerdeki Muğla maçıyla sezonu bitirecek. Sarı-Yeşilli ekibimiz sezonu ilk üç içinde bitirmeyi de büyük ölçüde garantilediği için Play-Off’ta avantajlı olacak. 4 ve 5’ncilik derecesi yapan takımla eşleşip, yarı finaldeki ikinci maçı evinde oynayacak.

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