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Darıca G.B, Sakarya’yı yakaladı

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Darıca G.B, Sakarya’yı yakaladı
3.Lig 3.Grup’ta Play-Off’u haftalar önce garantileyen Sarı-Yeşilli ekibimiz sezonu ikinci bitirip avantaj elde etmek istiyor.

Önceki gün evinde dişli rakibi Bayrampaşa’yı farklı yenen temsilcimiz, üzerindeki Sakaryaspor’un berabere kalmasıyla puan farkını kapattı, rakibini yakaladı.  Gözler iki takımın son maçlarına çevrildi. Darıca G.B bu hafta düşme hattının hemen üzerinde olan Ali Beykoz’un çalıştırdığı 12 Bingöl’e konuk olacak.

 Sakarya ise deplasmanda rahat durumdaki Muğla karşısına çıkacak. Son hafta temsilcimiz evinde Muğla ile oynarken, Komşu ateş hattındaki Maltepe’yi ağırlayacak. İki takım ligi aynı puanda bitirirse ikili averajı iyi olan Sakaryaspor ikinci olacak. Darıca G.B ligi ilk 3’te bitirmeyi garantilediği için Play-Off’ta saha avantajını elinde bulunduruyor. Temsilcimizin rakibi ya Diyarbekir, ya da Bayrampaşa, Elaziz Belediye ve Tarsus’tan biri olacak.

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