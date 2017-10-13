Darıca G.B, Tire sınavında

Liderin sadece 2 puan gerisinde olan Sarı-Yeşilli ekibimiz orta sıralardaki rakibi karşısında iç sahadaki şanssızlığını yenmek istiyor. Temsilcimiz bu sezon evindeki üç maçın sadece birini kazanabilmişti.

İzmir ekibi ilk 3 deplasman maçından beraberliklerle döndü. Grubun lideri Turgutluspor günü Ankara Demir deplasmanında geçirecek. Yarınki maçların ardından temsilcimiz maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselebilir. Darıca İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Kırklareli bölgesinden Ömer Şirka yönetecek. Sarı-Yeşilli taraftarların maça yoğun ilgisi bekleniyor.