Darıca G.B tutulmuyor

Derbi galibiyetinin ardından dün Tirespor 1922’yi konuk eden Sarı-Yeşilli ekibimiz çok rahat bir galibiyet aldı. Temsilcimiz devre biterken perdeyi Halil ile açtı. 61’de Ömer ekibimizi rahatlatan golü attı. Son gol 84’te Alperen’den geldi. 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puan toplayan Darıca G.B liderin 2 puan gerisinde yer alıyor. Temsilcimiz bu hafta Diyarbekir deplasmanına çıkacak.

