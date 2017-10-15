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Darıca G.B tutulmuyor

Darıca G.B tutulmuyor

3.Lig 2.grupta Darıca G.B fırtınası esmeye devam ediyor.

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Derbi galibiyetinin ardından dün Tirespor 1922’yi konuk eden Sarı-Yeşilli ekibimiz çok rahat bir galibiyet aldı. Temsilcimiz devre biterken perdeyi Halil ile açtı. 61’de Ömer ekibimizi rahatlatan golü attı.  Son gol 84’te Alperen’den geldi. 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puan toplayan Darıca G.B liderin 2 puan gerisinde yer alıyor.  Temsilcimiz bu hafta Diyarbekir deplasmanına çıkacak. 
 

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