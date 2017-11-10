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Darıca G.B’nin rakibi Kırıkhan

Darıca G.B’nin rakibi Kırıkhan

Geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon’a kaybeden, teknik direktör Gürses Kılıç’ın istifa ettiği 3.Lig 2.gruptaki temsilcilerimizden Darıca G.B, 12’nci hafta maçını yarın oynayacak.

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Sarı-Yeşilliler henüz galibiyeti olmayan 4 puanlı Kırıkhan’ı ağırlayacak Maç saat 13.30’da başlayacak.

Tepecik-Karaköprü

Kocaelispor’un yer aldığı 3.Lig 3.grupta 12’nci hafta perdesi yarınki tek maçla açılacak. Yeşil-Siyahlı ekibimizin hemen üzerinde yer alan Tepecik ile Şanlıurfa Karaköprü kozlarını paylaşacak. İstanbul’da Ziya Altınoğlu Stadı7nda oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak.

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