Darıca GB, çok büyük iş başardı

KUPADA İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Türkiye Kupası’nda daha önce oynadığı Beşiktaş ve Boluspor maçlarında çok iyi oynamasına rağmen puan alamayan Sarı-Yeşilli ekip, dün Kayserispor karşısında çok etkili gözüktü. Güçlü rakibi karşısında Selçuk ve Cafercan’ın attığı gollerle 2-0 öne geçen, net fırsatlarda bulan Darıca GB, son dakikada kalesinde gördüğü golle fark 1’e indi. Maçı 2-1 kazanıp, çok büyük sevinç yaşayan Darıca GB, bu maçtan sonra devre arası tatiline girdi. Temsilcimiz, ligde son haftalardaki performansı ile Play-Off yarışına yeniden ortak olmuştu.
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