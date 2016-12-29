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Darıca GB, çok büyük iş başardı

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Darıca GB, çok büyük iş başardı
Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda mücadele eden 3.Lig temsilcimiz Darıca GB, dün sahasında konuk ettiği Süper Lig takımı Kayserispor’u 2-1 yenerek, çok önemli başarıya imza attı.

KUPADA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

 Türkiye Kupası’nda daha önce oynadığı Beşiktaş ve Boluspor maçlarında çok iyi oynamasına rağmen puan alamayan Sarı-Yeşilli ekip, dün Kayserispor karşısında çok etkili gözüktü. Güçlü rakibi karşısında Selçuk ve Cafercan’ın attığı gollerle 2-0 öne geçen, net fırsatlarda bulan Darıca GB, son dakikada kalesinde gördüğü golle fark 1’e indi. Maçı 2-1 kazanıp, çok büyük sevinç yaşayan Darıca GB, bu maçtan sonra devre arası tatiline girdi. Temsilcimiz, ligde son haftalardaki performansı ile Play-Off yarışına yeniden ortak olmuştu.

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