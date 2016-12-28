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Darıca Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 1

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Darıca Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 1
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu dördüncü maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor’u 2-1'lik skorla mağlup etti. 

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 yendi.

Grupta son sırada bulunan Kocaeli temsilcisi, bu sonuçla ilk puanlarını alarak üst tur için umutlarını sürdürdü. Kayserispor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.

36. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nde Sinan Turan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta Selçuk Baştürk kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Darıca Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada kaleci Ahamada'nın çeldiği topu, Darıca Gençlerbirliği'nden Cafercan Aksu kafayla filelerle buluşturdu: 2-0

75. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Murat Duruer'in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1 

Karşılaşma, Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar
36. dakikada Sinan Turan’ın ortaladığı topa Selçuk Baştürk'ün yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
47. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ahamada'dan dönen topu önünde bulan Cafercan Aksu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
49. dakikada hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Abuzer Gaffar Toplu’nun şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
75. dakikada Murat Duruer’in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

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