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Darıca Gençlerbirliği kritik virajda

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Darıca Gençlerbirliği kritik virajda
3. lig üçüncü grupta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği hafta sonu oynayacağı Baysal İnşaat Düzyurtspor maçına hazırlanıyor. 

Lider Afjet Afyonspor’un ardından grupta ikinci sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği, bir sonraki hafta lider Afyonspor’la oynayacağı maç öncesi Düzyurtspor’u mağlup ederek, sezonun en önemli maçına kayıpsız çıkmak istiyor.

Kritik maçlar öncesi oyuncular hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ederken, takımın Onursal Başkanı Şükrü Karabacak tüm şehri hafta sonu oynanacak maça davet etti. Ligde kritik bir sürece girildiğinin altını çizen Başkan Karabacak, “Şehir olarak şampiyonluğa inanmış durumdayız. Başkanından yöneticisine, futbolcusundan, taraftarına hepimiz ligin sonunda şampiyon olarak bir üst lige çıkacağımıza inanıyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız Baysal İnşaat Düzyurtspor maçı ligin kaderini belirleyecek önemli maçlarımızdan birisi. Bütün taraftarımızı hafta sonu Pazar günü oynayacağımız bu kritik maça davet ediyorum” dedi.

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