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Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir: “Beşiktaş maçı, kulüp tarihimiz açısından önemli bir maç”

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Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir: “Beşiktaş maçı, kulüp tarihimiz açısından önemli bir maç”
Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir, "Beşiktaş maçı bizim için gerçekten bu grupta hem kaderimizi belirleyecek bir maç hem de kulüp tarihimiz açısından önemli bir maç” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu dördüncü maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor’u 2-1'lik skorla mağlup etti. Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir ve Kayserispor Teknik Sorumlusu karşılaşmanın ardından maç hakkında görüşlerini aktardı. 

Seçme: "Gönül isterdi ki galip gelelim"
Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, “Genç oyuncularla kurulu bir ekiple geldik. Ligde forma şansı az bulan oyuncularla geldik buraya. Gönül isterdi ki galip gelelim. Genç arkadaşlarımızın performansını gördük. İkinci yarı ona göre bir değerlendirme yapacağız. Darıca’yı tebrik ediyorum. Liglerinde başarılar diliyorum. Artık önümüzdeki müsabakalarımıza bakacağız” açıklamalarında bulundu. 
 

“Sakat oyuncularımız nedeni ile 2 yedekle çıktık”
Karşılaşma için 2 tane yedek oyuncu getirmesiyle alakalı sorulan soruya Seçme, “Afrika Kupasına giden oyuncularımız var. Son Karabük maçında 3-4 tane oyuncumuz sakatlandı. Sebebi bu” şeklinde cevap verdi.

Zehir: “Futbolcularımız bugün gerçekten kendilerine yakışır bir mücadele ortaya koydular”
Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir, “Muhakkak gruptan çıkma etaplarını bizde yapıyoruz ama içeride oynayacağımız maçtan önce dışarıda Beşiktaş maçımız var ayın 18’inde. Orada alacağımız netice bizim gruptaki durumumuzu belirleyecektir. Futbolcularımız bugün gerçekten kendilerine yakışır bir mücadele ortaya koydular. Kendi bulunduğumuz lig itibariyle grubun üzerinde bir takımız. Kaliteli oyunculardan kuruluyuz. Hepsinden memnunuz. Sonuna kadar galibiyeti hak ettiler” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş maçı, kulüp tarihimiz açısından önemli bir maç”
Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Zehir, “Beşiktaş maçı bizim için gerçekten bu grupta hem kaderimizi belirleyecek bir maç hem de kulüp tarihimiz açısından önemli bir maç. Deplasmanda ilk defa Beşiktaş’a karşı mücadele edeceğiz. Darıca’da sonuçta 1937’de kurulmuş köklü bir kulüp. Buraları hak ediyor. İnşallah oradan da alnımızın hakkı ile çıkarız” dedi.

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