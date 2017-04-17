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Darıca güçlü Türkiye'ye evet dedi

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Darıca güçlü Türkiye'ye evet dedi
Referandum sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ülkenin her yerinde olduğu gibi Darıca’da da binlerce kişi meydanlara inerek gecenin ilerleyen saatlerine kadar zaferin tadını çıkardı. 

Eğlencenin adresi Darıca Cumhuriyet Meydanı olurken, burada kurulan sahnede edilen duaya binlerce kişi el açıp eşlik etti. Havai fişek gösterileri geceye renk katarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın seçim konuşmaları dev ekrandan meydandakilere izlettirildi.

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

Sahnede coşkulu kalabalığa seslenen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Yaklaşık bir buçuk aydır meydanlarda ve alanlarda milletimizle iç içeydik, milletimize doğruları anlatmaya çalıştık. Birileri de yine yalanlarla insanların kafasını karıştırmaya çalıştılar ama çok şükür ki bugün kutlu davanın, büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin ayak seslerinin geldiği 16 Nisan akşamındayız. Allah hepinizden razı olsun. Bize bugün oy vermeyenler var, ama ben inanıyorum ki yarın ve sonraki günlerde keşke bende oyumu verseydim de büyük Türkiye’nin yeni yol haritasında benimde oyum olsaydı diyecekler. Ama siz bu ülke için, geleceğimiz için, çocuklarımız için bu hamuru yoğurdunuz. Bu hamur ayrılık hamuru değil, bu hamur birlik ve beraberlik hamuru, sevgi ve hoşgörü hamuru, hayırlı olsun hepimize” dedi.

BİZİ BÖLEMEYECEKLER

Başkan Karabacak konuşmasına, “Ülkemizle çok uğraştılar, uğraşmaya devam ediyorlar ama başaramayacaklar, evet diyenlerde hayır diyenlerde bu ülkenin evlatlarıdır, bizi bölemeyecekler bizi ayıramayacaklar, bugün yeniden yollara düşme vaktidir, bugün güçlü Türkiye’nin, büyük Türkiye’nin yeniden inşa edildiği bir gün. Bizler bu başarıyı hep birlikte kazandık. Dünya mazlumları da bugün bizlerle el açıp dua ediyor, bu kutlu yolda bize destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

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