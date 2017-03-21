Darıca heyeti Mardin’de

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ekibini incelemelerde bulunmak üzere Mardin'in Savur ilçesine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bilgi ve tecrübelerini paylaşması amacıyla Mardin'in Savur ilçesinde görevlendirilen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçede incelemelerde bulunmak üzere ekibini Savur'a gönderdi. Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İltekin'le birlikte Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürleri, Savur Kaymakamı İdris Koç'u ziyaret ederek, ilçe ile ilgili genel bilgiler aldılar.

Darıca'ya geri dönen heyetle toplantı yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Darıca'da edindiğimiz bilgi ve birikimlerimizi bundan sonraki süreçte Savur'daki vatandaşlarımıza hizmet için de paylaşacağız. Ekibimizin Savur Kaymakamı İdris Koç'la birlikte yaptıkları değerlendirmeler neticesinde acil yapılması gereken işleri belirdik. İlk etapta şehrin belirli bölgelerinde alt yapı çalışmaları, çocukların vakit geçirebileceği semt sahaları ve çocuk parkları yapımı ile çöp konteyneri gibi ihtiyaçları gidermek için çalışmalarımıza başladık. İlerleyen süreçte Savur'da belediyecilik anlamında eksiklikleri tespit ederek, oradaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için kaymakamlığımızla birlikte ortak çalışmalara imza atacağız. Ülkemizin her karış toprağında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim için onurdur" dedi.