Darıca Kent Konseyi Çanakkale Zaferini kutladı

Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü etkinliği düzenledi.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve öğrenciler katıldılar.

Öğrencilerin okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “18 Mart Çanakkale Zaferi aradan geçen yüzyıllık zamana rağmen unutulmamış ve unutulmayacaktır. Türk Milleti’nin tek vücut olup dünyaya karşı durduğu ve vatanını kahramanca savunduğu bu zafer, nesiler boyu ders olarak anlatılacak bir zaferdir. O zaman can siperane bir şekilde vatan topraklarını savunan vatan evlatlarının mücadelesi bugün de bitmemiştir ve bitmeyecektir. Önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve dostunu düşmanını iyi tanımalıdır. Siz gençlerin olayları iyi tahlil edip ona göre kendini yetiştirmesi ve geliştirmesi gerekir. Unutmayın ki 2023 yılında ve 2071 yılında ortaya konan hedefler sizlerin çalışmalarıyla şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından şehit ve gaziler için dualar edilirken, programa katılanlara etli pilav ikramında bulunuldu.