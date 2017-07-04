  • BIST 101.058
  • Altın 140,014
  • Dolar 3,5535
  • Euro 4,0325
  • Kocaeli 21 °C

Darıca yaz spor okulları başladı

»
Darıca yaz spor okulları başladı
Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, öğrenci ve velilerin katılımıyla Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başladı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Yaz Spor Okulları açılış programında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi adına bu tür spor okullarının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Yaz Spor Okulları’nın gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığının altını çizerek, “Yaz Spor Okulları aynı zamanda öğrencilerin yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için büyük bir fırsat, bu noktada çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencilerin yaz spor okullarından en iyi şekilde istifade edebilmesi adına her türlü imkanlarımızı seferber ettik. Darıca Belediyesi olarak öğrencilerin spor kıyafetleri dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak aileleri de önemli bir yükten kurtardık. Geleceğe en iyi yatırımın gençlere yatırım olduğunu biliyoruz, Bütün çocuklarımıza iyi tatiller ve iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

1500 ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRDI

Darıcalı çocukların büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okullarına 1500 öğrenci kayıt yaptırdı. Geçmiş yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanırken, bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol ,jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo ve eğlenceli atletizm gibi değişik branşlarda uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek.

Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 41 FK yeni sezonu açtı04 Temmuz 2017 Salı 11:10
  • Yaz geldi, havuzlar şenlendi04 Temmuz 2017 Salı 11:06
  • Doğantepespor’un kulüp müdürü Kıldıran oldu04 Temmuz 2017 Salı 10:36
  • Kocaelispor’un rakipleri bu tarihte belli olacak04 Temmuz 2017 Salı 10:00
  • Kaskı hayatını kurtardı03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:26
  • İşte İzmit Belediyespor’un Amerikalısı03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:24
  • Kartepe Kupası toplantısı 10 Temmuz’da03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:54
  • Karma, bu kez farklı kazandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:52
  • Özel sporcular yüzmede çok başarılı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:51
  • Kocaeli Yüzme Kulübü’nün gururu: Çağatay03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:49
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti