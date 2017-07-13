Darıca'da ayrılık acısına dayanamayan genç...

Darıca'da 19 yaşındaki M. C. isimli genç intihara kalkıştı.

Olay, Darıca Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde sevgilisi S.A.'dan ayrılan M.C. ayrılığa dayanamayıp intihara kalkıştı. Dün akşam saatlerinde ayrıldığı sevgilisiyle konuşmak isteyen M. C. sevgilisi S. A. gelmeyince kendisini sol göğsünden vurarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.