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Darıca'da bin 537 çift dünya evine girdi

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Darıca'da bin 537 çift dünya evine girdi
Darıca'da 2016 yılında bugüne kadar 69'u yabancı, bin 537 çiftin dünya evine girdi.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2016 yılında bugüne kadar belediyeye başvuran 69'u yabancı, bin 537 çiftin nikahının kıyıldığı belirtildi. 

Belediyenin nikah hizmeti için 2 yıl önce Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikah salonlarında kıyılan nikahlarda, evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da ayrıldığı kaydedilen açıklamada, nikah salonunun yanı sıra Sancaktepe Sosyal Tesisleri, Sevgi Parkı ve Bayramoğlu gibi doğal güzelliklerin yer aldığı alanların da çiftlerin evlilik merasimi için seçtiği mekanlar arasında yer aldığı ifade edildi. 

Açıklamada, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın da fırsat buldukça vatandaşların bu mutlu günlerinde nikah kıyarak ve şahitlik ederek yanlarında olduğu dile getirildi. 

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