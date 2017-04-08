Darıca’da binler ‘evet’ için yürüdü

Darıca Evet Platformu tarafından düzenlenen "Diriliş Yürüyüşü'nde binlerce vatandaş evet için yürüdü. Yürüyüşün ardından ünlü şarkıcı Uğur Işılak binlerce vatandaş konser verdi.

Darıca'da Darıca Belediye Başkanı aynı zamanda da Darıca Evet Platformu Başkanı Şükrü Karabacak öncülüğünde gerçekleştirilen Diriliş Yürüyüşü'nde binlerce vatandaş evet için yürüdü. Darıca Cami Mahallesi Sağlık Ocağından başlayan yürüyüşe Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, milletvekilleri, partililer ve binlerce vatandaş katıldı.

Darıca Belediye Başkanı ve Darıca Evet Platformu Başkanı Şükrü Karabacak öncülüğünde düzenlenen Diriliş Yürüyüşü Cami Mahallesi Sağlık Ocağı'ndan başladı. Mehter Takımı eşliğinde ellerinde fenerlerle yürüyen topluluk Çınaraltı mevkiinden devam ederek yürüyüşü Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdirdi. Mehteran Bölüğü Cumhuriyet Meydanında binlerce Darıcalı'ya mini konser verdi. Başkan Karabacak ve protokol "Bizi de Denize Dök Hüsnü" pankartı taşıyarak yürüdü.

"Türkiye'de yüzde 60'ların üzerinde evet çıkacak"

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Çok muhteşem bir gün. Vatandaşımıza milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimiz için halkımız için ne kadar hizmet varsa bu millet her şeyi hak ediyor. Bundan dolayı ben milletimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki hafta, 16 Nisan Pazar akşamı Türkiye'nin yeni yol haritasının çıkacağına inanıyorum. Büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin ilk yol haritası olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Burada da görüyoruz ki Darıca'dan vatandaşımız çok güçlü bir şekliyle destek veriyor. Bunu da burada hep birlikte müşahede ettik. Darıcamız'da evet platformumuzun oluşturmuş olduğu bu kutlu yürüyüşte Darıca'da son vuruşu yapıyoruz. Kapı kapı, ev ev, sokak sokak ve bütün esnafımızı da gezerek, milletimizin evlerine girerek, kadınlarımızla gençlerimizle buluşarak her noktada vatandaşlarımızla birlikte olarak bu anayasa değişikliğini anlattık. Milletimiz bize inanıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir güven var. Darıca'da çok güçlü bir evet çıkacak. Yüzde 60'ların üzerinde Türkiye'de, yüzde 70'ler civarında da Darıca'da olmak üzere güçlü bir evet çıkacak" dedi.

"Vatandaşımızın çok büyük bir katılımı vardı"

Düzenlenen Diriliş Yürüyüşü'ne yüksek katılım olduğunu belirten Karabacak, "Vatandaşımızın çok büyük bir katılımı var. Ülkemizin geleceği için, birlik ve beraberliğimiz için, bu ülkede artık koalisyonların olmaması için, siyasi istikrarın olması için, askeri vesayetlerin ortadan kalkması için, millet iradesinin sandıkta karşılık bulması için yoğun bir destek var. Cenabı hakka şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Bu ülke insanı bir ve beraberdir. İnşallah bu sistem değişikliği gerçekleşir. Ülkemizi olması gereken yere ulaştırmış olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir ifadesi var. Bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak gerekiyor diyor. İnşallah biz bunu çıkartacağız diyoruz" şeklinde konuştu.

"16 Nisan akşamında halk kimi denize dökeceğini sandıktan cevabını verecek"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un yapmış olduğu "Evet" çıkarsa hepinizi denize dökeriz ifadeleri hakkında konuşan ve Hüsnü Bozkurt'u kınadıklarını belirten Karabacak, "Tabi hoş ifadeler değil. Bu ülkenin insanları Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla bir ve beraberdir kardeştir. Biz bunu 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu ülke üzerinde yapmak istediği darbe girişiminde hep beraber karşı durduk. Hiç kimse şunu unutmasın. Bu ülkenin evlatları, bizim dedemiz denize dökülmesi gerekenleri Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'de denize döktük. Onun için Hüsnü bey buradan duysun ve şunu bilsin. Bu millet bu ifadeleri hak etmiyor. Bu milletten özür dilesin ve yanlış konuştuğunu ifade etsin. Etmiyorsa da Darıca'dan onu kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Milletimiz 16 Nisan akşamında kimi denize dökeceğini en kısa yoldan, sandıktan demokratik bir şekilde cevabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program ünlü sanatçı Uğur Işılak'ın vermiş olduğu konseri ile sona erdi.