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Darıca'da El Kaide üyesi tutuklandı

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Darıca'da El Kaide üyesi tutuklandı
Darıca'da terör örgütü El Kaide üyesi 28 yaşındaki Y.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Y.A. mahkemenin kendisini yargılama hakkı olmadığını, ancak İslam ve Kur'an hükümleri ile yargılayabileceğini söyledi.
Darıca'da polisin yaptığı uygulama sırasında kimliği kontrol edilen Y.A. gözaltına alındı. Y.A'nın terör örgütü El Kaide üyesi olduğu belirlendi. Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Y.A. mahkemede kendisini sorgulama yetkilerinin olmadığını belirterek, İslam hukuku ve Kur'an hükümlerinin ancak kendisini yargılayabileceğini söyledi. Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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