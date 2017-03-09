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Darıcada ‘Kararım Evet' kısa film yarışması düzenlendi

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Darıcada ‘Kararım Evet' kısa film yarışması düzenlendi
Darıca Belediyesi tarafından "Kararım Evet" isimli kısa film yarışması düzenlendi. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, “31 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek olan yarışmada, 15-25 yaş aralığındaki gençler, cep telefonlarından çekecekleri video ile yarışmaya katılabilecekler. Yarışma çerçevesinde sözlü bir ifade, slogan, şarkı, türkü, rap veya özgün bir konseptle 40 saniyeyi geçmeyecek şekilde, referandumda ‘Kararım Evet’ kısa filmini çekerek, kurumun iletişim hattına gönderecek gençler arasında birinci olan yarışmacıya 10 bin TL, ikinci olan yarışmacıya 5 bin TL ve üçüncü olan yarışmacıya 2 bin 500 TL ödül verilecek. Ayrıca yarışmada 4,5,6,7,8,9 ve 10. olan yarışmacılara da bin TL ödül verilecek" dediler.

Kısa film yarışmasıyla ilgili konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Anayasa değişikliği ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren tarihi referandum öncesi gençlerimiz arasında farkındalık oluşturma adına bu yarışmayı düzenledik. 15 Temmuz’da tanka, tüfeğe karşı duran genç nesillerimiz inanıyorum ki 16 Nisan’da da sandıklara koşarak görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. 31 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek olan yarışmada cep telefonlarınızdan çekeceğiniz sözlü bir ifade, slogan, şarkı, türkü, rap veya özgün bir konseptle 'Kararım Evet' kısa film yarışmasına katılabilirsiniz. Şimdiden yarışmaya katılacak bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum” diye konuştu.

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