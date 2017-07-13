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Darıca'da kendilerini polis olarak tanıttılar sonra...

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Darıca'da kendilerini polis olarak tanıttılar sonra...
Darıca'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak 50 yaşındaki H.K'yı dolandırmaya çalışan 3 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan H.K'yı telefonla arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtarak, operasyon kapsamında hesabındaki paraları çekmesini istedi. H.K. hesabında 50 bin TL olduğunu, 20 bin TL'sini çekebileceğini söyledi. H.K. bankadan çektiği 20 bin TL'yi telefon dolandırıcıların belirttiği yerde duran aracın altına koydu. H.K. dolandırıldığını anlayınca polise haber verdi. Polis, H.K'dan dolandırıcıları arayarak bankada kalan 30 bin TL'yi de bankadan çektiğini söylemesini istedi. Gebze Tren İstasyonu'nda H.K'nın gelmesini bekleyen telefon dolandırıcıları yakalandı.

Polis, 28 yaşındaki G.K, 38 yaşındaki M.K. ve 28 yaşındaki M.P'yi gözaltına alırken, ele geçirilen 20 bin TL'yi H.K'ya teslim etti. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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