Darıca'da korkutan kaza! Annesinin yanına gitmek isterken...

Anne, çocuğuna otomobilin çarptığını görünce dövünürken, küçük çocuk ve anne bir otomobile bindirilerek hastaneye götürüldü. Küçük bebeği alan tamirci, bir süre sonra gelen görevliye bebeği teslim etti.

Olay bugün öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. Bebek arabasında bulunan bebeği ile yolun karşısına geçen 32 yaşındaki Özlem Usanmaz kaldırımda duran 6 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf Usanmaz'a el işareti yaparak yanına gelmesini istedi. Kaldırımda bulunan küçük çocuk aniden yola fırlayınca hızla gelen 34 BR 3506 plakalı otomobil çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, anne oğluna otomobilin çarptığı görünce dövünerek oğlunun yanına koştu. Kazayı görenler ve otomobil sürücüsü de çocuğun yanına koştu.Özlem Uslanmaz kucağına aldığı oğlu ile kazayı görerek duran bir sürücünün otomobiline doğru koştu. Bu sırada bir kadın bebek arabasına yönelerek arabayı annenin bulunduğu otomobile doğru getirdi. Olay yerinde bulunan bir kişi bebeği teslim aldı. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bebeği teslim alarak kendi evine götürüp burada eşine teslim eden oto tamircisi Bünyamin Tiritoğlu, "Bebek arabasını dükkanıma bırakıp, bebeği de hemen yakındaki evime götürerek eşime teslim ettim. Bir süre sonra bir görevli gelerek bebeği alıp hastaneye annesinin yanına götürdü" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.