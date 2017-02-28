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Darıca'da öğrenciler yaşlılara bakım yaptı

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Darıca'da öğrenciler yaşlılara bakım yaptı
Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında, öğrenciler yaşlılara evlerine giderek yardım etti.

Dernek Başkanı Kudret Sekban yaptığı açıklamada, proje kapsamında, özellikle 70 yaş üzeri yaşlıları olan aileleri seçtiğini kaydetti.

Mesleki Eğitim Merkezi, Özel Afşinbey Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ve bir danışmanlık personeliyle yaşlıları ziyaret ettiklerini ifade eden Sekban şunları söyledi:

"Yaşlılarımızın el, ayak bakımları, saç, sakal tıraşlarıyla günlük rutin sağlık kontrolleri yapıldı. Ayrıca evlerde detaylı temizliği yapıldı. Bu ziyaretler sırasında ailelerin yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmiştir." 

Sekban, projeye destek veren paydaşlara ayrıca teşekkür etti.

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