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Darıca'da Sinop rüzgarı esti

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Darıca'da Sinop rüzgarı esti
Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Sinoplular yöresel yemekleriyle ve folklör gösterileriyle Darıca sahilde Karadeniz rüzgarı estirdi. 

Hazırlanan program öncesi protokol üyeleri şehrin önemli lezzetlerinden olan keşkek yemeğini hep birlikte hazırlarken, protokol üyelerine ve dernek başkanlarına da Sinop yemeklerinden ikram edildi.

Sinop yöresel halk oyunları ve yöresel sanatçılarla doyasıya eğlenen Sinoplular Gecesi’ne binlerce vatandaş katıldı. Sinoplular gecesinin açılış konuşmasını yapan Darıca Sinoplular Dernek Başkanı Turgut Öztürk, “Darıca Sahilinde bu güzel atmosferde düzenlediğimiz Sinoplular gecesine hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel etkinlikte memleketimiz Sinop’u en iyi şekilde tanıtma adına dernek yönetimi olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Gecemizin hazırlanmasında emeği geçen bütün dernek yöneticilerine ve bu güzel organizasyonda bütün dernekleri bir araya getiren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

İNSANLIĞA HUZUR DAĞITIYOR

Sinoplular dernek gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ise düzenledikleri etkinlikte her akşam farklı bir yörenin güzelliklerini öğrendiklerini ifade ederek, “Karadeniz’in güzel şehri Sinop’lu hemşehrilerimizle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Şerit gibi uzanan kumsallarıyla, zengin bitki örtüsüyle, üstad Necip Fazıl Kısakürek’i ağırlayan ve tarihe tanıklık eden Sinop Cezaevi’yle, şehri kuşatan Sinop Kalesi’yle, Hamsinos Koyunun eşsiz güzelliğiyle, Erfelek Tatlıca Şelaleleriyle, arkeoloji müzesiyle, liman iskelesiyle, Şahin Tepesi, Alaaddin Camisi’yle, keşkek, balığı, mısırı ve kestanesiyle, Sırık Kebabı’yla, insanlığa huzur dağıtan oksijen cenneti olan güzel şehir Sinop’un güzel insanları hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Gecemiz hayırlı olsun, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından gecede sahne alan Sinop Yöresi Folklör Ekibi’nin gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, Darıca Sahilini dolduran binlerce vatandaş, Sinoplu sanatçıların seslendirdiği türkülerle geceyi tamamladılar.

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