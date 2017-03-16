Darıca'da tarih gün yüzüne çıkıyor

Darıca'da yaşayan Rumlar tarafından çocuklarının eğitimi için 19. yüzyılın sonlarında yapılan İskoliye Mektebi'nin restorasyon çalışmasının bir yıl içinde tamamlanacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliği ile Darıca Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2015 yılında başlanan projede, eskiden okul binası olarak kullanılan tarihi yapı ile tekel binası aslına sadık kalınarak restore ediliyor.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine miras kalan tarihi yapının restorasyonu için Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile çalışma başlattıklarını söyledi.

Darıca Belediyesi olarak ihalesi yapıldıktan sonra restorasyon çalışmalarına başladıklarını ifade eden Karabacak, "Şu anda restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapının dokusunu bozmadan, aslına uygun bir şekilde restorasyonunu tamamlamayı hedefliyoruz. Bu okulu tarihi bir miras olarak değerlendiriyor ve geçmişteki izlerinin geleceğe aktarılmasını istiyoruz. Bir yıl içinde bu tarihi yapının restorasyonunu tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yaklaşık 5 milyon Türk lirasına mal olan bu proje, Darıca için son derece önemli bir projedir." diye konuştu.

İskoliye Mektebi

Osmanlı döneminde 1875'te yapımına karar verilen İskoliye Mektebi, 1882'de hizmet vermeye başladı. Tarihi binada 1900'lerin başında meydana gelen büyük yangın dışında, 1964 yılına kadar eğitim verildi. Bölgede yaşayan Rumların Yunanistan'a gitmesiyle kısa bir süre kaymakamlık binası olarak hizmet veren bina zamanla tahrip oldu, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde ise büyük bölümü yıkıldı.