  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 16 °C

Darıca’da yeni projeler 

»
Darıca’da yeni projeler 
Darıca Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu temellerini attığı K.Karabekir Mahallesi Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nın ardından ikinci mahalle konağının temel atma törenini de gerçekleştirdi. 

Düzenlenen törenle Osmangazi Mahallesi'nde yapılacak olan Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nın temelleri atıldı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Darıca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı törende Şehit Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun’un annesi, babası ve kardeşleri de yer aldı.

20170326aw021674_01.jpg

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Geçtiğimiz hafta K.Karabekir Mahallesi Şehit Murat Telvim Mahalle Konağı'nın ardından ikinci mahalle konağımızın temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Böylesi önemli projelerle vatan uğruna şehit düşen kardeşlerimizin ismini yaşatacak olmak ayrıca bizleri mutlu ediyor” dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Karabacak, “Göreve gelir gelmez ilk Osmangazi Köprüsü’nü hayata geçirdik ve devamında Aşıroğlu Caddesi’nde bulunan Salı pazarının yerini değiştirerek caddenin gelişime büyük katkı sağladık. Eğitim alanında okul eksikliklerini gidererek yavrularımızın daha modern okullarda eğitim almasına vesile olduk. Bu gün burada temellerini attığımız Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nda aile sağlık merkezini hayata geçireceğiz. Hanım kardeşlerimizin istifade edeceği salonların yanı sıra muhtarlık binasını da içinde barındırma şansımız olacak. Küçük çaplı nişan, söz törenleri yapılabilecek. Emekli vatandaşlarımız gelip burada zaman geçirebilecekler. Gün yapan hanımlar burayı kullanabilecekler. Mahallemizde ilerleyen günlerde eksikliğini hissettiğimiz çocuk parkları ile ilgili de çalışmalarımız olacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne bugüne kadar ilçe halkımıza bir hizmetkar anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Çınarlıkent Konutları'nın anahtarları teslim edildi26 Mart 2017 Pazar 11:57
  • İzmit'te kedi kurtarma operasyonu26 Mart 2017 Pazar 11:45
  • Füsun Hoca da KOÜ’den kopuyor26 Mart 2017 Pazar 10:16
  • Yüksel Öztürk: "Uzak kaldığımda İzmit’i arıyorum"26 Mart 2017 Pazar 09:46
  • Recep Haldız'a doğum günü sürprizi26 Mart 2017 Pazar 09:14
  • Şu an saat kaç? Kafalar karıştı, saatler ileri mi alındı?26 Mart 2017 Pazar 09:07
  • Aygün: 80 yılda yapılmayanlar yapılıyor25 Mart 2017 Cumartesi 19:21
  • "Kocaeli doğal güzellikleriyle tanınacak"25 Mart 2017 Cumartesi 16:23
  • Zafer Zengin: “Diksiyon kendinize yatırım yapmaktır”25 Mart 2017 Cumartesi 16:18
  • Mehmetağa Semt Meydanı oluşuyor25 Mart 2017 Cumartesi 15:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti