Darıca’da yeni projeler 

Darıca Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu temellerini attığı K.Karabekir Mahallesi Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nın ardından ikinci mahalle konağının temel atma törenini de gerçekleştirdi.

Düzenlenen törenle Osmangazi Mahallesi'nde yapılacak olan Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nın temelleri atıldı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Darıca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı törende Şehit Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun’un annesi, babası ve kardeşleri de yer aldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Geçtiğimiz hafta K.Karabekir Mahallesi Şehit Murat Telvim Mahalle Konağı'nın ardından ikinci mahalle konağımızın temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Böylesi önemli projelerle vatan uğruna şehit düşen kardeşlerimizin ismini yaşatacak olmak ayrıca bizleri mutlu ediyor” dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Karabacak, “Göreve gelir gelmez ilk Osmangazi Köprüsü’nü hayata geçirdik ve devamında Aşıroğlu Caddesi’nde bulunan Salı pazarının yerini değiştirerek caddenin gelişime büyük katkı sağladık. Eğitim alanında okul eksikliklerini gidererek yavrularımızın daha modern okullarda eğitim almasına vesile olduk. Bu gün burada temellerini attığımız Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nda aile sağlık merkezini hayata geçireceğiz. Hanım kardeşlerimizin istifade edeceği salonların yanı sıra muhtarlık binasını da içinde barındırma şansımız olacak. Küçük çaplı nişan, söz törenleri yapılabilecek. Emekli vatandaşlarımız gelip burada zaman geçirebilecekler. Gün yapan hanımlar burayı kullanabilecekler. Mahallemizde ilerleyen günlerde eksikliğini hissettiğimiz çocuk parkları ile ilgili de çalışmalarımız olacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne bugüne kadar ilçe halkımıza bir hizmetkar anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.