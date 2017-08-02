  • BIST 106.616
  • Altın 143,803
  • Dolar 3,5301
  • Euro 4,1762
  • Kocaeli 27 °C

Darıca'daki Bilecikliler, Yusuf Güney'le coştu

»
Darıca'daki Bilecikliler, Yusuf Güney'le coştu
Darıca Belediyesi 9.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda ülkemizin sevilen seslerinden Yusuf Güney’in sahne aldığı Bilecikliler Dernek Gecesinde vatandaşlar Türk Bayraklarıyla adeta görsel şölen sundular. 

Geceye Bilecik Chp Milletvekili Yaşar Tüzün ve AK Parti eski Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çevre il ve ilçelerden gelen Bilecik dernek başkanları ve binlerce vatandaşın katıldı. Gecede sahne alan üç farklı folklör ekibi ve Mehteran takımının müzik ziyafeti ile Bilecikliler Derneği Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’na damga vurdu.

Gecede açılış konuşmasını yapan Bilecikliler Dernek Başkanı Ali Ekmel Bilir, “bu anlamlı akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol, dernek başkanları ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünden hareketle hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Yaklaşık 45 gün boyunca her akşam farklı bir şehrin güzelliklerini yaşama imkanı bulduğumuz bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise programlarına iştirak eden herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bu gece rüyadan doğan devlet, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecikteyiz. Osmanlı’nın ilk merkezi, taşı mermer, toprağı seramik olan şehir Bilecik’teyiz bu akşam. Geçmişimize ve ecdadımıza sahip çıkmamız gerekir. 15 Temmuz akşamında ülkemizi bölmek isteyenlere karşı halkımız bir oldu, birlik oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle sokaklara çıkan halkımız vatanına ve geleceğine sahip çıkmıştı” diyerek Türk Bayraklarıyla sahili dolduran vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

hvv.jpg

Protokol konuşmalarının ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Folklör gösterileri ve Mehter Takımı’nın gösterilerinin ardından sahne alan ülkemizin sevilen seslerinden Yusuf Güney sahili dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Konserin sonunda Başkan Karabacak Yusuf Güney’e bir plaket takdim ederken, Güney’de kendilerini bu güzel akşamda Darıcalılarla buluşturan Başkan Karabacak ve dernek yönetimine teşekkür etti.

Bu haber toplam 47 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sefa Narin’in düğünü bu akşam20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:15
  • Hayal Kahvesi’nde Mustafa Özarslan19 Mayıs 2017 Cuma 11:03
  • Hayal Kahvesi’nde Çelik gecesi18 Mayıs 2017 Perşembe 10:11
  • Bulutsuzluk Özlemi bu akşam Gebze’de18 Mayıs 2017 Perşembe 10:09
  • Harun Kolçak-Tan Taşçı Hayal Kahvesi’nde17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:49
  • Pentagram Grubu’ndan Akustik Konseri15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:06
  • Hayal Kahvesi’nde Sezen Aksu şarkıları13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:41
  • İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti09 Mayıs 2017 Salı 17:24
  • Böyle olur Elazığ düğünü06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:41
  • Soundclash Türkiye’de Finale Doğru04 Mayıs 2017 Perşembe 15:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti