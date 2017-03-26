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Darıca’daki önemli restorasyon durdu

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Darıca’daki önemli restorasyon durdu
İlimiz Darıca ilçesinde 1922’ye kadar Rum okulu olarak hizmet veren, daha sonra kamu binası olarak bir süre kullanılan İskoliye Mektebi binası için bir süre önce restorasyon inşaatına başlanmıştı.

Darıca’daki en önemli tarihi binalardan biri olan İskoliye Mektebi binasının restorasyonunu Kocaeli Valiliği ile Darıca Belediyesi finanse ediyor. Ancak özellikle Darıca Belediyesi’nin taahhütlerini yerine getirmediği, yaklaşık 1 milyon TL alacağı bulunan müteahhidin restorasyon inşaatını durma aşamasına getirdiği öğrenildi.

Darıca’daki İskoliye Mektebi binasının restorasyon inşaatının aksamadan tamamlanması ve bölgenin önemli bir tarihi yapıya biran önce kavuşması isteniyor.

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