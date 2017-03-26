Darıca’daki önemli restorasyon durdu

Darıca’daki en önemli tarihi binalardan biri olan İskoliye Mektebi binasının restorasyonunu Kocaeli Valiliği ile Darıca Belediyesi finanse ediyor. Ancak özellikle Darıca Belediyesi’nin taahhütlerini yerine getirmediği, yaklaşık 1 milyon TL alacağı bulunan müteahhidin restorasyon inşaatını durma aşamasına getirdiği öğrenildi.
Darıca’daki İskoliye Mektebi binasının restorasyon inşaatının aksamadan tamamlanması ve bölgenin önemli bir tarihi yapıya biran önce kavuşması isteniyor.
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