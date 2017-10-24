Darıcalı Eray dünya şampiyonasında

Dünya Ümit, Genç, 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası, İspanya’nın Tenerife kentinde başlıyor. Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonları arasında yer alan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, 25-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şampiyonada Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi, son Dünya Şampiyonu Eray Şamdan, Altın madalya için tatamiye çıkacak. Milli Takım kafilesi ile beraber İspanya’ya giden genç sporcumuza Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Teknik direktörü Adnan Şamdan da eşlik etti.

Kariyerinde daha önce Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı kategorilerinde 5 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Üniversitelerarası Avrupa Şampiyonluğu bulunan Milli Sporcumuz Eray Şamdan, 2015 yılında Endonezya’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda zirvenin sahibi olmuştu. Son Şampiyon unvanıyla Tenerife’ye giden Şamdan, ülkemize ve Darıca’ya altın madalya kazandırmak için ter dökecek. 21 Yaşaltı kategorisi 60 Kilogramda tatamiye çıkacak olan Şamdan, Milli Takımımızın en büyük madalya umudu.

Sıkı bir hazırlık dönemini geride bırakan ve son yapılan Premier Lig müsabakalarında gösterdiği performansla beğeni toplayan Eray Şamdan, 21 Yaşaltı Kategorisinde son kez Dünya Şampiyonasına çıkmış olacak. 109 ülkeden bin 700 sporcunun yarışacağı Dünya Şampiyonası’na Türkiye, 18 bayan 21 erkek sporcuyla katılıyor. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı değerlendirmede genç sporcumuzun Darıca’ya 1 yıl içinde 2 Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandırdığını ve Uluslararası müsabakalarda Darıca’ya önemli dereceler getirdiğini ifade ederek, Dünya Şampiyonu olarak başarılarını taçlandıracağına inandığını belirti. Eray Şamdan’a başarı dileklerini ileten Başkan Karabacak, genç sporcuya güvendiklerini belirtti.