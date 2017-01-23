Darıcalı Eray Türkiye Şampiyonu oldu

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Eray Şamdan, Darıca’ya ilk madalyasını kazandırdı.

Uluslararası düzenlenen turnuvalarda derecelere sahip olan Eray Şamdan, Darıca Belediyesi formasıyla katıldığı ilk turnuvada kariyerinin ilk Büyükler Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Büyük Erkekler 60 kilogramda ilk kez Darıca Belediyesi adına yarışan başarılı sporcu, eleme maçlarını kazandıktan sonra finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Avrupa Şampiyonu apoletli Aykut Kaya ile eşleşti. Geçtiğimiz yıl Adana’da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası finalinde yenildiği rakibine karşı 3-1’lik üstünlük kuran Milli sporcu, hem rövanşı aldı hem de kariyerine 12.Türkiye Şampiyonluğunu ekledi. Şubat ayında Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Şamdan, 27-29 Ocak tarihlerinde Fransa’nın Başkenti Paris’de yapılacak Karate’nin Şampiyonlar Ligi Premier Lig’de de A Milli Takım formasıyla yarışacak.

Antrenörler Adnan Şamdan ve Ahmet Akçay ile genç sporcuyu kutlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Takımımız adına çıktığı ilk turnuvada Türkiye Büyükler Şampiyonu olarak altın madalya kazanan sporcumuz ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Büyüklerde çok genç bir kadro oluşturduk. Üç arkadaşımız çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etse de madalya şansı elde edemediler. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer arkadaşlarımızdan da önemli başarılar bekliyoruz. Atletizmin yanı sıra artık karatede de Darıca ismini marka yapacağız” diyerek düşüncelerini ifade etti.