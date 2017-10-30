Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er ve beraberinde ki diğer muhtarlarla bir araya geldi. 35 kilometrelik güzergâh üzerinde yapılacak metro projesi başta olmak üzere Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlasının nasıl kullanılacağı hakkında Darıcalı muhtarlara bilgi aktaran Karaosmanoğlu, Eskihisar bölgesinin atık sularını Gebze Atık Su Arıtma Tesisine aktaracak atık su tünelinin geldiği son durum hakkında da bilgi verdi. Medeniyetleri birleştiren konumu nedeniyle Kocaeli’nin Türkiye’de çok önemli bir yere sahip olduğunu Darıcalı muhtarlara ifade eden Karaosmanoğlu, “Bu önemi bilerek çalışıyor, insanımızın her türlü hizmetini yaparak şehrimizin gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Darıca’nın değerine değer katıyoruz” dedi.



“23 KİLOMETRELİK BİR HAT ÜZERİNDE TOPLAN 12 İSTASYON”

Kocaeli’nin doğal güzellikleri, tarihi ve zengin kültürel mirasının yanı sıra bilim, teknoloji ile sanayi birikimiyle medeniyet yapıcı bir güç olduğunu da vurgulayan Karaosmanoğlu, 2018 yılının ikinci yarısında temelini atacakları Metro projesinin bölgeye kazandıracağı değeri de belirtti. Darıcalı muhtarların yapılan ve planlanan projeler nedeniyle teşekkür ettiği Karaosmanoğlu, ulaşımda yerin altını kullanılmasının önemini belirterek, “Bölgemizin ihtiyacı olan metro projesi için ihale aşamasına geldik. Gebze bölgesini birbirine bağlayacak çalışmamıza Darıca ilçemizden başlayacağız. İstanbul ile entegre olacak Metro projemiz gidiş–dönüş toplam 32 kilometrelik bir hat üzerinde toplan 12 istasyondan oluşacak” açıklamasını yaptı.

“14.7 KİLOMETRESİ TÜNEL, 900 METRESİ HEMZEMİN OLACAK”

Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşımın 19 dakikada sağlanacağını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tahmini bütçesi 2.5 Milyar TL olacak projemizin maliyetini kendi bütçemizden karşılayacağız. Bu büyük projemizi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılından önce bitirerek metroya binmiş olacağız” ifadelerini sarf etti. Darıca’dan başlayacak metro projesinin 14,7 kilometresinin tünel, 900 metresinin de hemzemin olduğunu işaret eden Karaosmanoğlu, “Gebze Pelitli bölgemize metro araçlarının her türlü ihtiyacına cevap verecek depomuzu yapacağız. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlere de bağlantı sağlamış olacağız” diye konuştu.

“SIFIR ATIK SU İLKESİ İLE KOCAELİ’YE HİZMET VERİYORUZ”

Darıcalı muhtarlara kentin kalkınması noktasında halkın hizmetine dönük çalışmalar hakkında detaylı bilgi vermeyi sürdüren Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürlüğü tarafından Eskihisar bölgesinin atık sularını Gebze Atıksu Arıtma Tesisine aktaracak toplam 2,4 km uzunluğundaki atık su tünelinin 2 kilometresini tamamlandığını da belirtti. Çevrenin korunmasına dönük kararlılığın en büyük ispatı olarak görülmesi gereken atık su kolektör inşaatına büyük önem verdiğini söyleyen Karaosmanoğlu, “Sıfır atık su ilkesi ile Kocaeli’ye hizmet veriyoruz. Bunun için İzmit Körfezi’nin ve Karadeniz’in atık sulardan korunması için 22 adet atık su arıtma tesisi kentimize hizmet veriyor. Eskihisar bölgesinin atık sularının Gebze Atıksu Arıtma Tesisine aktaracak sahil kanalizasyon kolektör hattı ve tünel inşaatı projesinin çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

“VATANDAŞIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın Milli Savunma Bakanlığı dönemindeki girişimleriyle Kocaeli halkının hizmetine kazandırılan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası’nın Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlendiğini belirten Karaosmanoğlu, “Yaklaşık 900 dönümlük alan vatandaşımızın yeni soluklanacağı ve dinleneceği güzel bir yaşam alanı olacak” dedi. Zeytinlik alanın korunacağı, spor alanlarının, sosyal tesislerinin, halk plajı ve eğitim kampüsü gibi vatandaşların doğrudan faydalanacağı hizmetlerin yer alacağı askeri alan Darıca, Gebze ve Çayırova bölgesinin önemli bir ihtiyacını da karşılayacağını belirten Karaosmanoğlu, “Vatandaşımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Muhtarlarımızın katkıları ve önerileriyle birlikte ekibimizle ortaya koyduğumuz her hizmet insanımızın yaşamına değer katıyor” diyerek sözlerini tamamladı.