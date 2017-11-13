Darıca’ya deniz manzaralı sosyal tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da vatandaşların faydalanmaları için Darıca’da sosyal tesis yapıyor. Bayramoğlu Halk Plajı’nın kıyısında yer alan deniz manzaralı tesis, havuz hizmeti de sunacak. Tesisin alt kısmına yapılan taş duvar içindeki merdivenler havuza inmek için kullanılacak. Tesis; hizmet binası, restoran ve mescit olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Kaba inşaatı tamamlanan tesisin iç ve dış sıva uygulamaları sürüyor. Yapının çevre imalatları da devam ediyor.

TOPLANTI ODALARI VE OFİSLER

Tesis hizmet binası zemin katı 186 metrekare -1. bodrum kat 395 metrekare -2. bodrum kat 395 metrekare olmak üzere toplam 976 metrekare alanda inşa ediliyor. Hizmet binası lokal, vip toplantı salonu, seminer salonu, personel odası, spor salonu, masaj tedavi, duş-wc-soyunma, kafeterya, mutfak, çocuk oyun-eğitim alanı, büfe, idari ofislerden oluşuyor.

RESTORAN

Tesisin restoran binası 460 metrekare olmak üzere tek kattan oluşuyor. Restoranda mutfak ve wc'ler yer alıyor. Depo, wc ve şadırvanları içerisinde bulunduran mescit ise toplam alan 110 metrekare alana sahip. Tesis binası çalışmaları tamamlandığında çevresinde yapısal ve bitkisel peyzaj işleri ile otomatik sulama sistemi yapılacak.

