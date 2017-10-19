Darıca’ya Yeni Sosyal Tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da sosyal tesis binası inşa ediyor. Deniz manzaralı olan tesis üç kat şeklinde yapılıyor. Tesis; hizmet binası, restoran ve mescit olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Tesiste elektrik tesisat uygulamaları devam ediyor. Dış cephe sıvasına başlanan tesis binasının ve restoran binasının iç ve dış duvar imalatı sürüyor. Tesis binası ve restoranın çatı uygulamaları da yapılıyor.

ÜÇ KATLI OLACAK

Tesis hizmet binası zemin katı 186 metrekare -1. bodrum kat 395 metrekare -2. bodrum kat 395 metrekare olmak üzere toplam 976 metrekare alanda inşa ediliyor. Hizmet binası lokal, vip toplantı salonu, seminer salonu, personel odası, spor salonu, masaj tedavi, duş-wc-soyunma, kafeterya, mutfak, çocuk oyun-eğitim alanı, büfe, idari ofislerden oluşuyor.

460 METREKARE RESTORAN

Tesisin restoran binası 460 metrekare olmak üzere tek kattan oluşuyor. Restoranda mutfak ve wc'ler yer alıyor. Depo, wc ve şadırvanları içerisinde bulunduran mescit ise toplam alan 110 metrekare alana sahip. Tesis binası çalışmaları tamamlandığında çevresinde yapısal ve bitkisel peyzaj işleri ile otomatik sulama sistemi yapılacak.