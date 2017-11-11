Dart Turnuvası’nda Muammer Dereli şampiyon 

ŞEHİT RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU’NDA YAPILDI

Bu yıl ilk kez düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlerinde yer alan Liseler arası Dart Turnuvası Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapıldı. Bir günde tamamlanan turnuvaya 10 okulun kız ve erkek takımı katıldı. Bu öğretim yılını ilkokul müsabakasında Muammer Dereli Fen Lisesi hem kızlarda, hem de erkeklerde turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

SON İKİ YILIN ŞAMPİYON

Muammer Dereli Fen Lisesi geçen yılda yapılan İl Birinciliğinde şampiyon olmuş, ilimizi Bursa’da temsil etmişti. Muammer Dereli Fen Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Serpil Nas, geçen yılki başarıyı tekrarlamalarından dolayı çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. 10 Kasım Atatürk Haftası nedeni ile düzenlenen Dart Turnuvası’nda dereceye giren okullara kupaları verildi.

