Dayağa karşı hepsini yaktılar!

Olay, cumartesi günü Körfez Yeni Yalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. U.M.'nin inşaatından yaklaşık 10 bin TL değerindeki makine ve inşaat malzemesinin çalınması nedeniyle inşaatta bekledi. U.M. iddiaya göre inşaata el arabaları ile gelen atık inşaat malzemelerini almak isteyen kişilerle tartıştı. 3 kişinin yakınları da gelirken, U.M. dövüldü ve aldığı bıçak darbesi ile hafif yaralandı. Kaçan 3 kişi yakalanırken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık olayına tepki gösteren U.M.'nin yakınları olay sırasında el koydukları 3 el arabasının çuvallarını ateşe vererek yaktı.

