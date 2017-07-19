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Deaş militanı Kılıçdaroğlu'nu silahla hedef almayı planlamış ancak...

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Deaş militanı Kılıçdaroğlu'nu silahla hedef almayı planlamış ancak...

Kayseri Emniyeti tarafından sürdürülen operasyonda Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken Kocaeli'de yakalanan DEAŞ Oğuzhan Korkmaz'ın, vatandaşları ezdikten sonra oluşan panik ortamında Kılıçdaroğlu'nu silahla hedef almayı planladığı ancak silah temin edemediği ortaya çıktı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün ülkemiz genelinde faaliyetlerinin engellenmesi, etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarının yakalanması, ülkemizde meydana gelebilecek sansasyonel bir eylemin önlenmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde;

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 05.07.2017 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşüne yapılmak istenen saldırı girişimi ile ilgili; korteje yakın bir yerde eylemi gerçekleştireceği esnada yakalanan şüpheli O.K. isimli şahısla irtibatlı olan ve DEAŞ terör örgütünün ilimiz yapılanması içerisinde faaliyet gösteren; E.E, A.M, A.K, F.Ö, S.A, K.K, K.A, S.İ, A.K, S.K, B.K, F.K, A.T, A.A, isimli şahıslar 05/07/2017 ve 07/07/2017 günü yapılan operasyonlarda yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada, eylemi gerçekleştirecek olan Oğuzhan Korkmaz'ın, Adalet Yürüyüşü'nde kortejin ortasından başlayıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu alana gelene kadar vatandaşları ezmeyi planladığı, akabinde oluşan panik ortamında Kılıçdaroğlu'nu silahla hedef almayı planladığı ancak silah temin edemediği bildirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Şüphelilerin ilimiz ve Türkiye'nin değişik illerinde eylem arayışları içerisinde oldukları tespit edilmiştir.

Şahıslardan; O.K, E.E, A.M, F.Ö, S.A, K.K, K.A, S.İ, A.A çıkarılmış oldukları 3.Sulh Caza Hakimliğinin 2017/401 D.İş sayılı kararına istinaden; 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Nevşehir Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişler, A.K, S.K, B.K, F.K, A.T, A.K isimli şahıslar ise adli kontrol olarak 'yurt dışına çıkış yasağı' kararına istinaden serbest bırakılmışlardır."

İHA

Son anda yakalanan DAEŞ üyelerinin mesajları yayınlandı

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