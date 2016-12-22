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Decathlon, Marmara Dinamikspor’a sponsor oldu

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Decathlon, Marmara Dinamikspor’a sponsor oldu
İlimizde yüzme branşında faaliyet gösteren Marmara Dinamik Spor kulübü, Dünya markası Decathlon ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Dün Marmara Dinamikspor Yöneticileri, teknik adamları ve sporcularında katıldığı törende sponsorluk anlaşması yapıldı.

ÇOK ÖNEMLİ ANLAŞMA

Çalışmalarına Kocaeli Üniversitesi Yüzme Havuzunda devam eden, son yıllarda yüzme branşındaki başarılı sonuçlara imza atan Marmara Dinamikspor Kulübü, bu anlaşma ile ekonomik yönden de çok daha güçlü hale geldi. Kulübün Baş Antrenörler Hazar SARAÇ ve Cihangir AKGÜN, Decathlon markasının bütünleştiği alanların başında sporun geldiğini belirterek, bu anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiler. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

 ‘’ Bugün kulübümüzün dünyanın en önemli markası ile bütünleşmesine tanıklık ediyoruz. Öncelikli amacımız çocuklarımız gelişen teknoloji ile çok fazla bilgisayar başında zaman harcamaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın hareketliliğini sağlamak kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak ve onları spora teşvik etmektir. Biz ayrıca kulüp olarak çocukların düzenli spor yapmalarını, yarışmalarla birlikte sosyalleşmelerini aynı zamanda mücadele etme yetilerini kazanmalarını istiyoruz. Kulübümüz birçok başarıya imza atmaktadır ve büyümektedir. bu sponsorluk anlaşması ile tüm bu hedeflere ulaşmamız adına bize maddi ve manevi desteğini sağlayan Decathlon firmasına teşekkür ediyoruz”

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