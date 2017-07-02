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Değirmendere düğmeye bastı

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Değirmendere düğmeye bastı
Bu sezon Süper Lig’de çok iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Değirmenderespor, teknik ekip ve futbolcu kadrosunda yeniden yapılanmaya gidiyor.

Takımın başına getirilen Yaşar Yıldız da, çalışacağı teknik ekibini belirliyor. Tecrübeli teknik adamın yeni sezonda yardımcılığını Kocaelispor altyapısından ayrılan İbrahim Yılmaz yapacak.

İÇ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Yeni sezonda kadrosunu güçlendiren, Nusretiyespor’dan kaleci Sertan ile Emin Erol’u alan Değirmenderespor, iç transferde ise en az 9 oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Geçen yılki oyuncularda Oğuzhan ve Alican ile kesin anlaşma sağlandı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Armağan, Abdullah, Bedirhan ve Atilla ile de görüşmeler devam ediyor. Bu dört oyuncunun da takımda kalması isteniyor.

YILDIZ, “İDDİALI BİR TAKIM KURACAĞIZ”

Uzun bir aradan sonra yeniden sahalara dönen, Değirmenderespor’u çalıştıracak olan Yaşar Yıldız, üst sıraları zorlayacak bir takım kurmayı düşündüklerini söyledi. Yıldız, “Öncelikli olarak iç transferde kalacak ve gidecek oyuncuları belirleyeceğiz. Geçen yıldan 8-9 oyuncuyu tutmak istiyoruz. Kalacak oyunculara göre de dış transfere şekil vereceğiz. Bu sezon spor kamuoyun çok güçlü bir Değirmenderespor izleyecek” dedi.

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