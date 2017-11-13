Değirmendere ve Arslanbey’de kazanan yok

Play-Off hattından kopmak istemeyen Değirmenderespor, sahasında grubun bir diğer formda ve iddialı takımı Sırrıpaşa FK’yı ağırladı. Maç ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Arslanbey’de oynanan maçta da Kartepe ile Kandıra Belediyespor golsüz eşitliği bozamadı.

SIRRIPAŞA’DAN EMİRHAN VE ERKAN HASTENELİK OLDU

Ligin yeni takımı Sırrıpaşa FK, sakat ve cezalı futbolcular yüzenden bir türlü ideal kadrosunu sahaya süremiyor. Değirmendere maçı öncesinde de Levent, Burak ve murat yoktu. Maçın ilk yarısında da takımın iki önemli ismi Emirhan ile Erkan, sakatlanıp oyuna devam edemediler. Başına darbe alan, kanamaları bulunan iki futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

