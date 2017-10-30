Değirmendere yükseliyor: 3-0

Yeşil-Siyahlı ekip, önceki akşamda sahasında ligin son sırasında bulunan Başiskele Belediyespor’u konuk etti. Değirmenderespor, rakibi karşısında farklı skorla galip geldi, ligde 4’üncü sıraya yükseldi.

BAŞİSKELE’DE UMUTLAR AZALIYOR

İki yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Başiskele Belediyespor, kötü başladığı sezonda bir türlü toparlanamıyor. Önceki gün de Değirmendere deplasmanında mücadele etti. Kırmızı-Beyazlı ekip, maçın hemen başında Harun’un attığı golle 1-0 geriye düştüğü maçta, çok fazla direnç gösteremedi, Değirmenderespor Alican ve Enes’in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.