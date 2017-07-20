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Değirmendere’de ahşap heykel günleri

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Değirmendere’de ahşap heykel günleri
Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü “Gölcük Vizyon 2023” projesi kapsamında başlatılan 24.Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nda sergilenecek eserler ortaya çıkmaya başladı.

Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda devam eden çalışmalarda, sanatçılar becerilerini ortaya koyuyor. Bu arada, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ile Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de çalışmaları yürüten sanatçıları ziyaret ederek, yaptıkları eserlerle ilgili bilgi aldılar. Sanatçılarla buluşmada, heyete Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Burçak Kırca Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci de eşlik etti.

Kaymakam Altıntaş ve Başkan Ellibeş, yapımı süren bir heykelde balığın pullarının yapılmasına katkı sundular. Sonrasında Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından çekilen fotoğraflar sanatçılara hediye edildi.

Değirmendere için bir gelenek olan bu sempozyumla ilgili bilgi veren Başkan Ellibeş, “Sanatçılarımız bildiğimiz kütük şeklindeki ağaçları aldılar ve işlemlere başladılar. İşi mutfağında görüp ziyaret etmek istedik. Geldiğimizde gördük ki, kütük halindeki ağaçlarımız şekillenmiş, daha finale var ama şekiller ortaya çıkmış. Kendilerini tebrik ediyorum.” dedi. Değirmendere’de sempozyumunun finali 28 Temmuz Cuma günü yapılacak.

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