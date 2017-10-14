Değirmendere’de Balık tutma günü

10 BİN TL ÖDÜL VAR

Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından çok sayıda amatör olta balıkçısının katılması bekleniyor. Değirmendere sahilinde bugün saat 18.00’de başlayacak ilk seans 01.00’de bitecek. Balıkçılar dinledikten sonra 04.00-10.00 arası yeniden oltalarını denize atacaklar. Yarın saat 11.00’de de tutulan balık miktarlarına göre ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada derece alanlara toplam 10 bin TL ödül dağıtılacak.