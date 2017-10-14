Değirmendere’de Balık tutma günü
Gölcük Belediyesi, Kocaeli Surf Casting Derneği ve Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği 1’inci Uluslararası Surf Casting (Balık Tutma) Yarışması, bu akşam Değirmendere sahilinde başlıyor.
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10 BİN TL ÖDÜL VAR
Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından çok sayıda amatör olta balıkçısının katılması bekleniyor. Değirmendere sahilinde bugün saat 18.00’de başlayacak ilk seans 01.00’de bitecek. Balıkçılar dinledikten sonra 04.00-10.00 arası yeniden oltalarını denize atacaklar. Yarın saat 11.00’de de tutulan balık miktarlarına göre ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada derece alanlara toplam 10 bin TL ödül dağıtılacak.
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Etiketler : balık, Değirmendere
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