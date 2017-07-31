Değirmendere’nin yeni heykelleri var

Değirmendere için artık bir marka olan, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu tamamlandı.

Bu sempozyuma katılan üçü Türk, üçü yabancı toplam 6 sanatçının ortaya çıkarttığı yeni heykeller tamamlandı ve kapanış töreniyle birlikte Değirmendere Çınarlık Meydanı’nı süslemeye başladı. Ahşap Heykel Sempozyumu’nun Çınarlık Meydanı’ndaki kapanış törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. D. Halis Aygün, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Levent Değirmenci, İbrahim Tektaş, Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile başlayan Ahşap Heykel Sempozyumu’nda yapılan konuşmalarda bu etkinliğin bölge, sanatçılar için taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

“24’ÜNCÜ KEZ DÜZENLENMESİ SEVİNDİRİCİ”

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. D. Halis Aygün, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü hocaları ve öğrencilerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bütün etkinlikleri devamını sağlamak güçtür bazı zorlukları vardır. Buna rağmen 24’üncü kez düzenlenmesi çok sevindirici. Bu sempozyumun devam etmesine desteklerinden dolayı Başkamıza, Kaymakamımıza, katkı veren vatandaşlarımıza KOÜ adına teşekkür ediyorum” dedi.

ELLİBEŞ: “ONUR, GURUR DUYUYORUM”

Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, de bu tür etkinliklerin Gölcük’ün marka değerini arttırdığını dile getirdi, “24 yıldır başarıyla süren, devam eden uluslararası düzeyde bir etkinlik... Türkiye’de bir ilk, uzun soluklu ara vermeden Uluslararası düzeyde bir sanatsal etkinlik. Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve gurur duymaktayım. Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneğimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. İşte bu 20 günlük etkinliğin her karesini sanatçıların bir çocuğun haberi olmadan fotoğraflayarak belge diyerek burada sergilediler” dedi.

SANATÇILARA PLAKET

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, uluslararası önemi bulunan etkinliğin yıllardır sürdürülmesinin önemli olduğunu anlattı, “Böyle bir etkinliğin ilçemizde yapılması Gölcük'te yapılması bizim için bir gururdur, onurdur. Sanatın da gelişmesi için en büyük katkıdır. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Törende eserleriyle Değirmendere’ye yeni görsel katkı sunan Türk heykel sanatçıları Ürün Ünal, İmdat Avcı, Begüm Tekay, yabancı sanatçılar Ukraynalı Lyudmyla Mysko, Rus Glebos Thachenko ve İranlı Farshid Elishai Sayad’a plaketleri verildi. Kapanış etkinliğine katılanlar daha sonra eserleri inceledi, özellikleriyle ilgili sanatçılardan bilgi aldı.

